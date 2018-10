Inter, il ct della Croazia Dalic questa mattina ad Appiano

© foto di Imago/Image Sport

Il commissario tecnico della Croazia Zlatko Dalic è stato quest'oggi in visita ad Appiano Gentile per assistere all'allenamento dell'Inter e per parlare anche con i giocatori della sua nazionale, da Perisic a Vrsaljko passando per Brozovic. Lo riferisce Sky Sport, ai cui microfoni Dalic si è detto contento del nuovo ruolo disegnato da Luciano Spalletti per Marcelo Brozovic.