Inter, il dottor Volpi in contatto costante con gli infettivologi del Sacco

Dopo la notizia della positività di Daniele Rugani, tutti i giocatori dell'Inter hanno cominciato l'autoisolamento che durerà per due settimane. Tuttosport sottolinea che si tratta di una misura preventiva, adottata nonostante i contatti col difensore siano stati minimi: Rugani, infatti, è rimasto in panchina durante tutta la sfida tra i nerazzurri e la Juventus. Anche nel post-partita non ci sarebbero stati incroci tra i tesserati delle due squadre, ma è stato comunque adottato il provvedimento. Non sono previsti controlli perché i tamponi vengono effettuati solo per i soggetti che presentano sintomi. Il dottor Volpi, intanto, è in contatto con il professor Galli (infettivologo del Sacco).