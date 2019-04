© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L’infortunio rimediato in nazionale ha tolto a Spalletti l’unica certezza davanti: Lautaro Martinez è stato costretto ai box per una distrazione muscolare al retto femorale della coscia destra rimediata durante l’ultima amichevole con l’Argentina, contro il Marocco. Il probabile rientro è in casa del Frosinone, stando alla Gazzetta dello Sport. In questo momento in cui si parla solo della telenovela Icardi, la presenza dell'altro argentino sarebbe stata fondamentale.