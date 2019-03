© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Mauro Icardi sarà convocato per la partita con la Lazio, mentre improvvisamente è in dubbio Lautaro Martinez. Il Toro - sottolinea La Gazzetta dello Sport - è uscito dal campo due sere fa in Marocco riportando un affaticamento muscolare. Roba di poco conto, almeno sulle prime, se non che ieri al rientro a Milano il Toro avvertiva un po’ di fastidio. Lo staff medico dell’Inter ha previsto per oggi, prima dell’allenamento del pomeriggio, una visita all’attaccante, così da capire se si renderà necessario svolgere esami strumentali. Ma considerando il poco margine di tempo a disposizione, Lautaro va considerato a rischio per domenica, anche in ragione delle partite ravvicinate della prossima settimana.