Inter, in arrivo altri 37 milioni dalla Cina

Attesi 200 milioni da sponsor e diritti tv

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - MILANO, 29 MAG - Quasi 40 milioni di euro di ricavi in più per gli sponsor soltanto dalla Cina: l'Inter continua a crescere in Asia. La società nerazzurra ha ufficializzato, all'interno della relazione economica della controllata Inter Media and Communication S.p.A (società in cui confluiscono i ricavi da sponsorizzazioni e da diritti tv), le cifre di alcuni nuovi contratti firmati negli ultimi mesi. L'Inter ha firmato un accordo da 10,5 milioni di euro nel 2018 con le società cinesi FullShare (attiva nei settori dei servizi per il turismo e per l'educazione dell'infanzia) e Donkey Mother (agenzia di viaggio online), mentre l'accordo con iMedia, agenzia cinese di marketing sportivo, per la stagione attuale vale 27,2 milioni di euro. Nei primi nove mesi dell'esercizio 2017/18, l'Inter ha avuto ricavi da sponsor e diritti tv per 156,5 milioni di euro (158,2 al 31 marzo 2017): al termine della stagione, la stima dei ricavi è stata fissata a 203,5 milioni di euro.