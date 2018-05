Inter, in Brasile esaltano Rafinha: "Sta mostrando il suo miglior calcio"

Dal Brasile arrivano parole di elogio per Rafinha, protagonista assoluto del finale di stagione dell'Inter. Il profilo Twitter BrazilStat tesse le lodi del giocatore arrivato a gennaio dal Barcellona, sottolineando, oltre ai numeri delle ultime cinque partite, anche come in questo momento stia mostrando il miglior calcio in carriera.

In his last 5 games for Inter:

2 goals

2 assists#Rafinha has been excellent lately, and showing the best football in his career by operating as the creative force behind the striker, linking up midfield with attack. Stay injury-free 🙏 pic.twitter.com/K1DVcO6MMn

— Seleção Brasileira (@BrazilStat) 13 maggio 2018