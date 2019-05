Inter in lutto: morto a 15 anni Maicol Lentini, promessa del settore giovanile

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Lutto in casa Inter: è morto per un malore, a soli 15 anni, Maicol Lentini, ex promessa del vivaio nerazzurro. La sua storia aveva commosso il mondo interista e non solo: nel 2017 era stato costretto a lasciare le giovanili, per curarsi a seguito di una sua malattia. All'epoca, la curva Nord gli aveva dedicato uno striscione a San Siro, e Mauro Icardi aveva indossato la fascia da capitano in suo onore. Con una nota di cordoglio, l'Inter ha reso nota oggi pomeriggio la scomparsa del giovane: "FC Internazionale Milano partecipa commossa al dolore per la scomparsa del giovane Maicol Lentini. Proprietà, dirigenti, il Settore Giovanile nerazzurro, di cui Maicol ha fatto parte, squadra e tifosi si stringono attorno alla sua famiglia in questo giorno di grandissimo dolore".

Anche la stessa Curva Nord, tramite i propri canali social, ha partecipato al cordoglio: "La Curva Nord vicina alla famiglia di Maicol. Gli avevamo espresso la nostra vicinanza quando un male inspiegabile lo aveva allontanato quattordicenne dalle giovanili dell'Inter. Successivamente eravamo stati confortati dal fatto che sembrava essersi completamente ripreso sebbene rimanendo lontano dall'Inter e per questo oggi ancora più forte è la nostra vicinanza ai suoi famigliari e il dolore per la sua perdita. Ciao Maicol".

Alla sua famiglia vanno le più sentite condoglianze dalla redazione di TMW.