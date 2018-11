Inter, in mezzo si cambia: Spalletti prova un centrocampo mai visto

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Tanti ballottaggi, tante possibilità di scelta, l’obiettivo ben puntato verso i tre partitoni che verranno dopo il Frosinone. Luciano Spalletti sfoglia la margherita dell'Inter e pur non parlando di turnover cambierà qualcosa rispetto alla formazione tipo. Soprattutto a centrocampo: senza Brozovic, il tecnico dovrebbe rilanciare il 4-3-3, valida alternativa al 4-2-3-1 che è diventato il suo marchio di fabbrica. Si rivedono Gagliardini-Borja Valero-Joao Mario: per il primo e il terzo, fuori dalla lista Champions, partite come quelle di stasera servono per fare il pieno di autostima; Borja va verso la terza da titolare dell’anno (dopo Cagliari e Spal). Capitolo Radja Nainggolan: il belga, rimesso in piedi per il Barça dopo il k.o. alla caviglia nel derby, ha lavorato tanto durante la sosta ed è pronto. Col Frosinone potrebbe giocare uno spezzone di partita. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.