Inter, ingenuità Lautaro: ammonito al 32', era diffidato

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Tegola in casa Inter in vista del ritorno di Europa League contro l'Eintracht Francoforte. Al 32' Lautaro Martinez è stato infatti ammonito dall'arbitro Collum per un ingenuo fallo a centrocampo. L'argentino era diffidato e salterà dunque la sfida di San Siro della prossima settimana che varrà l'accesso ai quarti di finale.