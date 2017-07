Inter, Joao Mario: "Vogliamo ripagare i tifosi dell'affetto"

Fonte: fcinternews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Breve dichiarazione anche da parte di Joao Mario, con il portoghese che ha parlato a Nanchino alla vigilia di Inter-Schalke 04. "Abbiamo tanti tifosi qui in Cina e vogliamo far bene per loro, per ringraziarli dell'affetto", ha detto il portoghese campione d'Europa in carica.