Inter-Juventus, i tifosi nerazzurri e una coreografia studiata da mesi

Lo stadio Meazza di Milano registrerà il sold out per la gara contro la Juventus che sarà anche la partita col maggiore incasso della storia del calcio italiano. I tifosi nerazzurri da mesi preparano una coreografia ad hoc per questo match, che è da tempo cerchiato in rosso sui calendari dei capi della curva, pronti a onorare al meglio il derby d'Italia. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.