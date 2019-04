Inter-Juventus, San Siro verso il tutto esaurito

Ancora qualche migliaio di biglietti a disposizione

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - MILANO, 26 APR - San Siro verso il tutto esaurito per Inter-Juve. Ancora qualche migliaio di biglietti risultano al momento invenduti, poi il Meazza, come per ogni derby d'Italia, sarà gremito per una delle sfide più attese della stagione. E l'Inter, sul proprio sito, annuncia che lo stadio si colorerà d'azzurro per caricare la squadra per una partita che potrebbe essere decisiva nella corsa alla Champions League.