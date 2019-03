© foto di Insidefoto/Image Sport

Keita Balde Diao quest'oggi ha svolto parte della seduta d'allenamento col resto del gruppo, salvo poi concludere a parte. L'attaccante ex Monaco migliora giorno dopo giorno e i prossimi due giorni saranno decisivi per capire se sarà o meno convocabile per la trasferta di Francoforte. Contro l'Eintracht, i nerazzurri giovedì sera giocheranno la gara d'andata degli ottavi di finale di Europa League.