Inter, Keita provato centravanti: favorito per partire dal 1' con la Lazio

Keita Balde è il favorito numero uno per partire come centravanti titolare nella sfida contro la Lazio di domenica prossima. Con Lautaro Martinez out e Mauro Icardi che deve ancora tornare al 100% il senegalese è stato provato nel ruolo di prima punta da Spalletti e dovrebbe dunque partire dal primo minuto contro la sua ex squadra. A riportarlo è Sky Sport.