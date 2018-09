Inter, ko la caviglia di Miranda. Il difensore resta in dubbio per Cagliari

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La sorpresa nel pre gara contro la Fiorentina non è stata nell'undici titolare dell'Inter, quanto nella panchina. Da dove all'ultimo momento è uscito il nome di Miranda. Il brasiliano sembrava poter contendere una maglia da titolare a De Vrij, invece al Meazza non si è presentato a causa di una infiammazione alla caviglia sinistra. Non è chiara l’entità del problema del brasiliano, che ieri ha svolto lavoro differenziato come quasi tutta la squadra, vista la seduta di scarico. Oggi si saprà se rischia di saltare la partita di sabato col Cagliari. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.