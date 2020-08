Inter, l'annuncio di Lautato Martinez: il Toro si prepara a diventare padre

Post alla compagna: "Mi hai reso l'uomo più felice del mondo"

(ANSA) - ROMA, 11 AGO - Dopo l'annuncio social della compagna Agustina Gandolfo, anche Lautaro Martinez ha manifestato tutta la sua felicità per la nascita del futuro figlio della coppia argentina: "Ringrazio la vita per tutto quello che devo vivere, per avere una persona come te al mio fianco. Grazie per avermi reso l'uomo più felice del mondo. Ti amo Agus. Ti aspettiamo che diventiamo più grandi" si legge nel post su Instagram del giocatore interista. (ANSA).