Inter, l'ex Adriano: "Champions possibile. Icardi grandissimo giocatore"

Ospite al Suning Training Center, l'ex attaccante Adriano si è raccontato così ai microfoni di InterTV: "Sono passati tanti anni ma non ho mai dimenticato come mi son trovato qua. Sono molto contento di esser tornato dove ho imparato ad essere un calciatore. Il ricordo più bello riguarda i tifosi, la gente, il popolo. Ho sempre detto che questa è la mia seconda casa, sono molto felice. Icardi? Lui è un grandissimo giocatore, già abbastanza maturo, si prende responsabilità. Noi attaccanti abbiamo responsabilità in più per aiutare la nostra squadra. Lui è anche capitano quindi ne ha anche di più. L'Inter? C'è la possibilità della Champions: ci son delle partite con cui possiamo arrivare all'obiettivo. Ho parlato con Spalletti e con Icardi per stimolare la squadra a raggiungere l'obiettivo", le parole riportate da fcinternews.it.