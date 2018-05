Inter, l'ex Cordoba: "Skriniar può diventare un leader"

In occasione di un'iniziativa organizzata dall'Accademia portieri di Lipomo con la 'Fondacion Colombia te quiere', Ivan Cordoba ha parlato a Inter Tv focalizzandosi in particolare sulla stagione del difensore Skiriniar: "Lui è uno che magari non si sente molto ma conta cosa fa in campo. Lui può diventare un grande leader, sta appena cominciando ma con le sue azioni e quello che fa in campo, gli altri possono prendere fiducia e sapere che c'è un grande difensore a cui affidarsi. Il suo carisma può essere contagioso e insieme agli altri far sì che la squadra faccia ancora meglio. I miei complimenti, una grande stagione per lui sperando ne viva altre con grandi soddisfazioni", le parole riportate da FcInternews.it.