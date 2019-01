© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'ex patron dell'Inter Massimo Moratti, intervistato da Sky Sport, ha raccontato un interessante retroscena sull'acquisto di Wesley Sneijder nel 2009: "Ero al mare con mio figlio che mi voleva presentare un suo amico gestore di un bar sulla spiaggia, a suo dire tifosissimo dell’Inter. Era vero. Mi disse: ‘Presidente, le manca un solo giocatore per rendere questa squadra imbattibile. È Sneijder. L’ho seguito per tutto l’anno, darebbe quella velocità che ci potrebbe far vincere la Champions’. Sembrava il più grande esperto di calcio, non potevo non ascoltarlo. Ho chiamato Branca e gli ho detto: ‘Stiamogli dietro'".