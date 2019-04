© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La questione San Siro e il ritorno al successo dell'Inter. Ernesto Pellegrini dice la sua sulle colonne della Gazzetta dello Sport: "Io ragiono da milanese. Se tutto nascesse da zero, dico che sarebbe bello avere due impianti di proprietà, uno per squadra. Ma c’è San Siro, lo vede? C’è sempre stato. È un monumento nazionale, lì ho ammirato i migliori: è un discorso che va oltre il fattore economico. Qui c’è in ballo il cuore, non trovo necessario spendere soldi per fare altro. Piuttosto, andrebbe ristrutturato e sfruttata l’area circostante per costruire quel che si vuole. Guai a demolirlo. Zhang? Farò tornare l'Inter al successo".