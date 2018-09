Inter, l'ex Toldo su Handanovic: "Ha imparato a metterci la faccia"

© foto di Federico De Luca

Intervistato dal Corriere di Milano, l'ex portiere dell'Inter Francesco Toldo ha parlato anche del momento dei nerazzurri: "Dove può arrivare l'Inter in questa stagione? La qualità c'è: i giocatori devono capire cosa significhi giocare per questa maglia e cercare di seguire la mentalità di Spalletti. Solo così arriveranno risultati importanti. Chi può essere l'erede di Buffon in nazionale? Ora si apre un nuovo ciclo: Donnarumma, Cragno, Perin e Meret. Handanovic? Spesso tiene in piedi la partita: nelle ultime stagioni ha fatto parate incredibili e da vero interista ha imparato a metterci la faccia quando le cose non vanno bene".