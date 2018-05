Inter, l'ex Ventola: "Champions possibile, ma devi battere la Lazio"

© foto di Image Sport/TuttoLegaPro.com

L'ex attaccante dell'Inter Nicola Ventola ha parlato ai microfoni di Radio Deejay nel corso della trasmissione Deejay Football Club: "Purtroppo una serie di infortuni hanno frenato la mia carriera. Ho subito 12 interventi chirurgici, ma alla fine la mia carriera è stata positiva. L'Inter in Champions? Ci spero, devi vincere con la Lazio e sperare nel ko delle altre. L'Inter è strana, tutto può succedere. Ciccio Caputo? È uno che la butta sempre dentro, può fare gol anche in serie A. Magari non è una prima scelta, ma piano piano può prendere confidenza col massimo campionato italiano".