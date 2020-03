Inter, la Curva Nord lancia una raccolta fondi per l'Ospedale Luigi Sacco di Milano

Anche i tifosi dell'Inter lanciano l'appello sui social per sostenere la lotta contro il Coronavirus. Questo il comunicato pubblicato dalla Curva Nord nerazzurra su Facebook, con una raccolta fondi dedicata all'Ospedale Luigi Sacco di Milano: "La Curva Nord in aiuto del Sacco con WE ARE MILANO ets. La Nord ha deciso di sostenere una raccolta fondi in favore dell’ospedale Sacco di Milano attraverso l’associazione no profit. Chi desidera contribuire può farlo con versamento sul conto presso la banca BPER di C.so Lodi a Milano, specificando il nome dell’Associazione (in favore di WEAREMILANO ets). Tutte le info sull’associazione, che da anni è in prima linea per la salvaguardia della tradizione popolare milanese, si possono raccogliere attraverso il sito www.wearemilano.net L’Associazione attraverso la nostra pagina fornirà aggiornamenti sui soldi raccolti".