Inter, la Curva Nord si schiera con Zhang dopo le accuse a Dal Pino: "Orgogliosi di te"

La Curva Nord, settore più caldo dei tifosi interisti, ha preso posizione nettamente in favore del presidente nerazzurro Steven Zhang dopo la polemica scoppiata in seguito alle sue accuse nei confronti del presidente della Lega Calcio Paolo Dal Pino. Il giovane numero uno del club, ha epitetato l'omologo della Lega con la parola "clown" e i tifosi dell'Inter hanno deciso di schierarsi al suo fianco srotolando uno striscione sotto gli uffici della sede interista con scritto: "Proud of you Steven Zhang", che tradotto significa semplicemente: "Orgogliosi di te".