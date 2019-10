Inter, la moviola de La Gazzetta: "Giallo di troppo e penalty senza dubbi"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'Inter si rimette in corsa con la fondamentale vittoria di Champions League contro il Borussia Dortmund. Una gara non semplice, scrive La Gazzetta dello Sport nella sua analisi della moviola: "È il 21’ quando Lautaro Martinez trova la rete dell’1-0 su lancio di De Vrij. L’arbitro inglese Taylor, dopo un check con i colleghi al Var convalida un gol realizzato da posizione regolare. Il fischietto, in una gara non semplice, è sempre in buona posizione così sembra corretta la chiamata del fallo di mano di Brozovic. Il croato però reclama per lo stesso fallo da parte di un avversario e rimedia un giallo per proteste. Quanto al rigore la decisione di assegnarlo è corretta: Esposito è abile nel trovarlo quando, rincorso da Hummels in area, gli mette la gamba davanti. Ma la chiamata da parte dell’arbitro è ineccepibile".