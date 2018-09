Inter, la vittoria a San Siro manca dal 17 aprile. Attesi 54mila spettatori

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Sono circa 54mila gli spettatori attesi questa sera a San Siro in occasione di Inter-Fiorentina. I tifosi nerazzurri sperano di poter aiutare una squadra che proprio in casa non vince in campionato dal 17 aprile scorso contro il Cagliari: quattro giornate, contando anche le ultime due della passata stagione, in cui sono arrivate tre sconfitte e un pareggio.