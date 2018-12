© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

"Lautaro ancora in panchina, Keita prepara il suo derby". Così titola La Gazzetta dello Sport in merito alla probabile formazione che Luciano Spalletti schiererà domani sera a Roma. Il tecnico dell'Inter non vede Lautaro in campo insieme con Icardi (sia accanto a lui sia dietro), perciò con Maurito abile e arruolato per il big match contro la Roma il numero 10 nerazzurro ritornerà in panchina. Così come successo in tutte le partite chiave finora giocate dall’Inter. Ci sarà invece Keita, ex Lazio voglioso di andare ancora in gol.