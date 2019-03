Inter, Lautaro e il derby: il Toro deve far dimenticare Icardi

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Lautaro Martinez avrà una missione in più da portare al termine contro il Milan: cancellare il ricordo di Mauro Icardi. Lo scrive Tuttosport: "Il 21enne attaccante di Bahia Blanca può farsi forza con un precedente. L’ultima vittoria dell’Inter in campionato con una "big" porta proprio la firma di Lautaro, autore dell'1-0 al Napoli a San Siro il 26 dicembre scorso. Da allora i nerazzurri non hanno più affrontato scontri diretti, fallendo però gli appuntamenti decisivi nelle coppe - si legge -. Ecco perché quel precedente con il Napoli può dare forza sia al giocatore che alla squadra. E' stata la prima partitissima vinta in questo campionato senza il contributo sotto porta di Icardi che invece ha lasciato il segno nel derby e nel 3-0 a Roma con la Lazio".