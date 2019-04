Inter, Lautaro e la coerenza di Spalletti: oggi sarà lui il titolare

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Nel big match di questa sera tra Inter e Roma, Lautaro Martinez è decisamente in vantaggio su Mauro Icardi per giocare titolare. Il Toro ha risposto positivamente nei mesi in cui Maurito è rimasto fuori e Spalletti, per una questione di 'coerenza' pare intenzionato a dargli le chiavi dell'attacco lasciando fuori l'ex capitano. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.