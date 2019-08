© foto di Insidefoto/Image Sport

Antonio Conte non aveva diramato la lista dei convocati in vista della sfida contro il Lecce. Così, le scelte del tecnico salentino sono state rese note solo al momento della consegna della distinta ufficiale: Mauro Icardi non va nemmeno in panchina, dove invece c'è Dalbert, che potrebbe trasferirsi alla Fiorentina nell'ambito dell'operazione che dovrebbe portare Biraghi in nerazzurro.