Inter, Lombardoni: "Qui opportunità uniche. Impressionato da Skriniar"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Manuel Lombardoni, capitano dell'Inter Primavera, ha parlato così ai microfoni di Sky: "Il giocatore che mi è piaciuto tanto l'anno scorso è Skriniar, mi ha impressionato per forza fisica e lettura del gioco. L'opportunità di crescere all'Inter è unica sia come strutture che come insegnamenti".