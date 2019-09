© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

'Partiti dal basso e adesso siamo qui'. Così Romelu Lukaku esprime su Instagram la gioia di aver finalmente esaudito il sogno di giocare in Italia come il fratello Jordan, difensore della Lazio dal 2016. Il difensore, fuori dallo scorso gennaio per un problema al ginocchio rivelatosi col tempo più complicato di quanto sembrasse, è tornato nella lista dei convocati di Simone Inzaghi proprio ieri in occasione del match a San Siro contro l'Inter di Romelu.