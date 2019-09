In occasione del gol segnato ieri contro il Milan, l’attaccante nerazzurro Romelu Lukaku ha sfoderato un’esultanza inedita. Il belga è corso davanti alla telecamera e ha mandato un bacio. Un bacio indirizzato alla mamma, definita “l’unica donna che conta per me sulla terra”. Ecco il tweet:

To the only woman who matters to me on earth. I love you ❤️ Momma😘 pic.twitter.com/GV8lGIM65T

— R.Lukaku Bolingoli9 (@RomeluLukaku9) September 22, 2019