Inter, Lukaku esulta dopo il derby: "C'è un nuovo re in città"

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Serata da incorniciare per l’Inter e per Romelu Lukaku. L’attaccante nerazzurro è infatti uno dei pochi a segnare in un derby di Milano sia all’andata che al ritorno (gli altri sono stati Djorkaeff, Ronaldo, Simeone, Ibrahimovic e Milito). A fine gara il belga, autore del 4-2 che ha sigillato la rimonta dell’Inter, ha esultato così sui social: “C’è un nuovo re in città”.