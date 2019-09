A segno nel suo primo derby di Milano, Romelu Lukaku affida al suo profilo Twitter tutta la sua gioia dopo al vittoria contro il Milan: "Grande vittoria della squadra, continuiamo così", ha scritto il belga sul noto social network.

Big win of the team! Let’s keep going like this

Grande vittoria della squadra! Continuiamo cosi

Forza @inter pic.twitter.com/yi7UjElqVF

— R.Lukaku Bolingoli9 (@RomeluLukaku9) September 22, 2019