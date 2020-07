Inter, Lukaku sta bene ma con il Torino non ci sarà: oggi Conte decide se portarlo in panchina

Oggi in edicola La Gazzetta dello Sport fa sapere che in casa Inter il pericolo è scampato per Romelu Lukaku: gli esami non hanno rilevato alcuna lesione. Il belga, in ogni caso, non partirà dall'inizio contro il Torino e al massimo andrà in panchina. Oggi la decisione di Conte.