Arrivano buone notizie per l'Inter direttamente da casa Ludogorets, prossimo avversario dei nerazzurri in Europa League. Secondo quanto riportato da sportal.bg, la società bulgara ha infatti estromesso dalla lista UEFA tre dei suoi giocatori più rappresentativi come Lukoki, Manolev e Bakalov, visto che non hanno voluto rinnovare i propri contratti e in estate lasceranno il club.