Inter, lunedì il trasloco nella nuova sede in zona Porta Nuova

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Lunedì sarà una giornata storica per l'Inter. Ad inizio della prossima settimana, infatti, il club nerazzurro traslocherà ufficialmente la propria sede da Corso Vittorio Emanuele, in pieno centro a due passi dal Duomo, a Porta Nuova in Via della Liberazione, angolo Via Melchiorre Gioia. A riportare la notizia è La Gazzetta dello Sport.