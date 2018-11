Inter, mai più senza Nainggolan: i risultati cambiano quando è in campo

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'Inter è pronta a riabbracciare in campo Radja Nainggolan, un vero inamovibile per il rendimento dei nerazzurri visto che quando è sceso in campo la squadra di Spalletti ha vinto per 9 partite su 11, mentre quando non è stato a disposizione sono state ben 3 le sconfitte su 5. Il belga adesso è pronto a sfruttare la sosta per tornare al top e farsi trovare prontissimo nelle prossime sfide contro Tottenham, Roma e Juventus. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.