© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Alle 13.30 inizia l'International Champions Cup dell'Inter, aversario di turno a Singapore è il Manchester United. Come noto non ci sarà Romelu Lukaku, out ufficialmente per un problema fisico. Queste le formazioni ufficiali della sfida:

Inter (3-5-2): Handanovic; D'Ambrosio, De Vrij, Skriniar; Candreva, Gagliardini, Brozovic, Sensi, Dalbert; Esposito, Longo

Manchester United (4-3-3): De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Tuanzebe, Shaw; Lingard, Matic, Pogba; James, Rashford, Martial