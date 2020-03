Inter, manca l'accordo per il rinnovo con Nike. Adidas pronta ad inserirsi

vedi letture

Aria di cambiamento sul fronte degli sponsor in casa Inter. Stando a quanto riportato da FcInterNews.it, infatti, al momento non c’è accordo fra il club nerazzurro e la Nike, storico sponsor tecnico della società milanese da oltre 20 anni, per il rinnovo dell’attuale contratto in scadenza fra 12 mesi. Per questo motivo la situazione viene monitorata con grande attenzione da Adidas, ex sponsor tecnico del Milan che in Italia attualmente lavora solo con la Juventus.