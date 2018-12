© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il nuovo amministratore delegato dell'Inter Beppe Marotta ha parlato a margine della festa di Natale del settore giovanile interista. Ecco le sue parole raccolte dal sito ufficiale del club: "Per me è un onore essere qui oggi e ne approfitto per farvi i complimenti visti i risultati che avete raggiunto, non solo negli ultimi anni. L'esperienza che state facendo è fondamentale perché rappresenta una palestra di vita, al di là di quello che potrà essere il vostro futuro nel mondo del calcio. Nella vita bisogna imparare a superare ogni momento, di felicità e difficoltà. L'auspicio è che attraverso il divertimento possiate raggiungere soddisfazioni importanti nella vostra vita. Vi faccio un grande in bocca al lupo per il vostro futuro".