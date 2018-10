Inter-Milan, il Meazza si veste a festa. 196 paesi collegati nel mondo

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Lo stadio Meazza si veste a festa per il derby e come di consueto sono attesissime le coreografie delle due curve che colorano gli spalti prima del fischio d'inizio. Temi top secret, spettacolo assicurato. Saranno 196 i paesi collegati in giro per il mondo per seguire live l'evento che nobilita ogni anno la Serie A. Anche in Cina verrà trasmessa, anche se solo a pagamento, sul canale di proprietà dello stesso Suning che detiene i diritti del nostro campionato. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.