Inter, Miranda: "Un orgoglio rappresentare ancora il Brasile"

Fonte: fcinternews.it

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"L'orgoglio di essere convocato per rappresentare ancora una volta il mio Paese". Con questo messaggio condiviso su Instagram, Joao Miranda esprime tutta la sua soddisfazione per la fresca chiamata del ct Tite in vista dei prossimi impegni del Brasile nelle amichevoli contro Arabia Saudita e Argentina, in programma al King Saud University Stadium rispettivamente il 12 e 16 ottobre. Il difensore dell'Inter è tornato nella lista dei convocati dopo aver saltato gli impegni con Stati Uniti ed El Salvador.