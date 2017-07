Inter, Miranda: "Vincere sempre importante, Spalletti grande allenatore"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Al termine della partita vinta per 2-1 contro il Chelsea, Joao Miranda, difensore dell'Inter, parla a bordocampo ai cronisti locali: "La sensazione è buona, vincere è sempre importante. La squadra sta giocando bene e ora vogliamo fare bene in campionato e andare in Champions. Luciano Spalletti è un grande allenatore, facciamo ciò che vuole lui: giochiamo bene e controlliamo la partita", le parole riportate da Fcinternews.it.