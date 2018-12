© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Radja Nainggolan si sta allenando con il resto dei compagni alla Pinetina. Dopo la sospensione per i ritardi dei giorni scorsi, il centrocampista belga è arrivato in anticipo nella giornata di oggi e secondo quanto riportato da Sky Sport sta svolgendo la prima parte della seduta in palestra insieme agli altri giocatori.