Inter, Nainggolan ancora a parte: sarà valutato nei prossimi giorni

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Classico allenamento di scarico alla Pinetina per i giocatori dell'Inter che sono scesi in campo ieri sera nella trionfale trasferta dell'Olimpico con la Lazio. Assenti Dalbert, Asamoah e Keita, che hanno dovuto sbrigare delle pratiche burocratiche e sono attesi ad Appiano Gentile nel pomeriggio, mentre Radja Nainggolan ha lavorato ancora a parte. Le condizioni del belga restano da valutare, soprattutto in vista del doppio impegno ravvicinato con Genoa e Barcellona.