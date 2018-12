Per l'Inter allenamento di scarico ieri alla Pinetina, fisico e mentale, per cancellare in fretta le scorie per la mancata qualificazione agli ottavi di Champions e ripartire, già dall’Udinese. L’infermeria però non è ancora del tutto vuota. Dopo la panchina in coppa, Nainggolan sarà nuovamente in panchina anche in campionato, con possibilità di vederlo in campo giusto qualche minuto nel finale, come con il Genoa: inutile affrettare il rientro e correre il rischio di ricadute. Per lui è più probabile un ritorno in campo nella trasferta col Chievo. Dalbert ha lavorato a parte anche ieri e sembra avere chance di convocazione per sabato, mentre per Vecino l’obiettivo resta tornare a disposizione per il Chievo. Oggi la squadra godrà di una giornata di riposo e domani tornerà ad allenarsi per la rifinitura. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.