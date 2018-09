Inter, Nainggolan e D'Ambrosio ok: già ieri con il gruppo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Spalletti tira un sospiro di sollievo: in vista del Parma Radja Nainggolan, che aveva già rassicurato tutti sui social, e Danilo D'Ambrosio non sono in dubbio. Entrambi stanno bene e hanno disputato tutto l'allenamento col gruppo ieri e non sono stati necessari approfondimenti medici di alcun genere.