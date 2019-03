© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'Inter ritrova il successo in campionato battendo 2-0 la Spal. Un successo a cui il centrocampista nerazzurro Radja Nainggolan ha dovuto assistere dalla tribuna. Ancora out per problemi fisici, il Ninja ha esultato sul proprio profilo Instagram per l'ottima prestazione per i compagni. "Bravi ragazzi... +3 avanti cosi...". E sul post del belga è arrivato il like niente meno che di Mauro Icardi, sempre più nell’occhio del ciclone. Un segnale di disgelo?